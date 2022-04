Successo per la seconda edizione de "La 400 dei Marchesi"

Si è svolta sabato 9 e domenica 10 aprile la seconda edizione dalla Randonnèe “La 400 dei Marchesi”.

Prova valida come prequalificazione per la Paris-Brest-Paris 2023, per il campionato Nazionale e per il Nord Ovest Challenge Rando 2022.

Alla partenza i 52 iscritti provenienti da tutto il centro-nord Italia, con in testa la pluricampionessa Italiana Rosanna Idini e numerose/i membri della Nazionale Randonneur, hanno sfidato un forte vento contrario che ha messo a dura prova le forze di tutti già dai primi km pianeggianti.

Dopo il Colle della Maddalena e il controllo di Superga la situazione è migliorata e verso sera il forte vento era solo un ricordo.

Passaggi e controllo a Belveglio (AT) e Casale Monferrato, giro di boa della randonnée, quando oramai è notte fonda.

Il ritorno si rivela complicato per tutti causa le bassissime temperature trovate.

Dopo il suggestivo passaggio nella Torino by night, attraversando tutto il centro, rotta verso Pinerolo, con ultimo controllo a San Secondo e poi il meritato arrivo a Saluzzo dalle prime luci dell’alba (e per qualcuno anche un po’ prima…) fino al primo pomeriggio.

Dei 52 iscritti ben 45 hanno terminato la prova ottenendo l’omologazione del Brevetto.

La 400 dei Marchesi dà l’appuntamento a tutti all’edizione 2023, valida come prova di qualificazione alla Paris-Brest-Paris 2023 e con molte novità di percorso in vista.