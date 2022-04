Bra ha riabbracciato la processione dei Battuti Bianchi con il Cristo Risorto (Foto)

L’evento religioso ha potuto beneficiare di un pomeriggio di bel tempo che ha permesso la partecipazione numerosa della comunità. Le celebrazioni pasquali dell’antico sodalizio si sono aperte con la solenne Messa di mezzogiorno celebrata nella sontuosa chiesa della Santissima Trinità da padre Gianfranco Testa , missionario in Argentina, Nicaragua e Colombia, una vita spesa per i poveri e gli emarginati.

La processione, chiusa dal rettore Michele Marengo, ha abbracciato il centro cittadino, snodandosi a circolo tra piazza Caduti per la Libertà, via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, via Pollenzo, piazza XX Settembre e corso Garibaldi, con gli agenti del Corpo di Polizia Municipale a vigilare lungo l’intero perimetro.