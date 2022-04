Bimbo di due anni vittima di un incidente mortale in un’azienda agricola di Saluzzo

Sono ancora frammentarie al momento le informazioni riguardanti la terribile tragedia consumatasi nelle scorse ore in un’azienda agricola sulla collina di Saluzzo, dove nella serata di ieri, lunedì 18 aprile, un bambino di appena due anni è stato vittima di un incidente rivelatosi mortale.



Teatro dei fatti, verificatisi intorno alle 19, una cascina di via Creusa, nelle vicinanze di Pilone Botta. Qui il piccolo avrebbe approfittato di pochi secondi di distrazione da parte dei familiari per arrampicarsi su un trattore che si sarebbe quindi messo in moto, avviandone una corsa interrottasi in corrispondenza di un terrazzamento presente pochi metri più avanti. Il mezzo si sarebbe quindi rovesciato, travolgendolo.



Immediati i soccorsi da parte dei familiari e la corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove ogni tentativo messo in atto dai sanitari per salvare la vita al piccolo si sono rivelati purtroppo vani.

L’esatta dinamica del tragico accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri del locale Comando.