Cuneo, Polizia interviene per sventare furto di biciclette

Dovrà spiegare agli agenti quale fosse la provenienza delle due biciclette da cicloturismo cariche di bagagli che era impegnato a spingere prima sotto i portici di corso Nizza, poi in via Carlo Emanuele III, l’uomo che due volanti della Polizia hanno intercettato e fermato poco dopo le 15.30 di oggi, martedì 19 aprile, all’altezza del civico 20 della stessa via perpendicolare al centrale corso cittadino.

Con lo stesso inusuale carico l’uomo, di origine extracomunitaria, stava spostando i due mezzi ormai da diverse centinaia di metri non senza una certa difficoltà, al punto che alcuni passanti sarebbero anche intervenuti per aiutarlo. Poco dopo l’arrivo degli agenti, che lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti del caso.