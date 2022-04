Per cause in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra un furgone e un auto sulla provinciale 422, fra Margarita e Beinette, poco dopo frazione Trucchi.

L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, martedì 19 aprile, intorno alle 19. Nell'impatto entrambi i mezzi sono finiti fuori strada.

Sul posto l'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.