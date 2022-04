Incredulità e dolore a Saluzzo per la morte del piccolo Andrea, morto a due anni sbalzato dal trattore

Il piccolo Andrea è stato portato in condizioni disperate al Pronto soccorso di Saluzzo

Lascia increduli e pieni di commozione la sconvolgente notizia della morte del piccolo Andrea Allemandi, 2 anni, sbalzato dal trattore, il giorno di Pasquetta (lunedì 18 aprile) nell’azienda agricola di famiglia, in via Creusa, in prossimità di Pilone Botta, sulla collina di Saluzzo.

Sulla dinamica dell’incidente, che lascia tante domande aperte, stanno indagando i Carabinieri della stazione locale.

Secondo ciò che si è appreso il bambino si trovava sul trattore da solo, quando, in un modo ancora da chiarire e che, forse non si conoscerà mai, il mezzo si sarebbe messo in moto e ribaltato sotto un terrazzamento della proprietà, dopo un volo di oltre tre metri, sbalzando fuori il bambino.

Sono stati i genitori sconvolti dall’accaduto a portare in auto il piccolo Andrea, in condizioni disperate al Pronto soccorso di Saluzzo, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici, è stato inutile.

Nell’azienda agricola che si trova al limitare del bosco che porta a Santa Cristina e dove si coltivano frutta e ortaggi in serra, vi lavorano i due fratelli Allemandi. Uno di essi è il papà di Andrea che vive con la moglie e l’altro figlioletto di 4 anni.