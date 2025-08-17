Stop alle chiamate truffa dall’estero: da martedì 19 agosto scatta il primo blocco anti-telemarketing

Da martedì 19 agosto arriva una novità importante per chi è stanco di ricevere telefonate commerciali fastidiose: sarà bloccato il primo gruppo di chiamate truffa provenienti dall’estero, quelle che usano numeri fissi italiani falsi per ingannare chi risponde. Lo ricorda Assoutenti, spiegando che si tratta di una misura decisa dall’Agcom (Autorità per le comunicazioni) per proteggere i cittadini.

Queste chiamate usano una tecnica chiamata “spoofing”, che permette a chi chiama di far apparire un numero diverso da quello reale. Così, sul telefono della persona chiamata compare un numero italiano, ma in realtà la chiamata arriva da un call center estero, spesso illegale. Questi operatori cercano di vendere contratti per luce, gas, telefonia o addirittura investimenti finanziari e in bitcoin, mettendo a rischio i risparmi delle persone.

La nuova regola prevede che gli operatori telefonici italiani blocchino queste chiamate truffa. Il blocco sarà fatto in due fasi: la prima parte parte il 19 agosto e riguarda i numeri fissi italiani falsi; la seconda arriverà il 19 novembre e bloccherà anche i numeri mobili italiani contraffatti. Chi non rispetta le regole rischia multe fino a un milione di euro.

Secondo Assoutenti, è un primo passo importante per combattere il telemarketing aggressivo, ma non sarà sufficiente a fermare tutte le chiamate commerciali. Anche il Codacons è scettico: secondo l’associazione, il problema è molto più grande. In Italia ci sono oltre 2.000 call center e quasi 80.000 addetti, ma esiste anche un mondo sommerso di operatori esteri che agiscono senza regole e violano la privacy dei cittadini.

Nonostante 32 milioni di italiani siano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, ogni persona riceve in media tra le 5 e le 8 telefonate commerciali a settimana. In un anno, si contano circa 15 miliardi di chiamate indesiderate. Il Codacons avverte che le nuove regole non fermeranno le chiamate con numeri mobili falsi (almeno fino a novembre), né quelle che usano prefissi stranieri. Inoltre, i call center illegali potrebbero trovare nuovi modi per aggirare i blocchi.