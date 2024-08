Cuneo in lutto: è scomparso Roberto Dones, primo Consigliere leghista della città

In lutto la comunità cuneese per la scomparsa di Roberto Dones.



“Bertu” - così com’era conosciuto – aveva 94 anni: lascia la sorella Margot e il fratello Giuseppe. Il funerale si terrà lunedì 19 agosto alle 15.30 nella parrocchiale del Sacro Cuore, con la salma in arrivo dall’Istituto Climatico di Robilante. Poi la tumulazione nel cimitero di Cervasca.



Alle 18.15 di oggi (domenica 18 agosto) si terrà il Santo Rosario, sempre nella parrocchiale.



Dones ha vissuto la storia politico-amministrativa della città capoluogo: è stato il primo consigliere leghista eletto in municipio, proprio agli albori del partito del Carroccio. Grande amico di Domenico Comino, leghista morozzese “cacciato” nel 1999 dallo stesso Umberto Bossi ed ex ministro per il coordinamento delle politiche dell’Unione Europea dal maggio 1994 al gennaio 1995 con Silvio Berlusconi.