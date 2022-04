Cuneo dà l’addio a Ida Amatruda: col marito gestì per anni la pizzeria Grotta Azzurra di Madonna dell’Olmo

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Ida Amatruda, 77 anni, ex titolare della Pizzeria Grotta Azzurra di Madonna dell’Olmo, spentasi questa mattina all’ospedale Santa Croce, dove era ricoverata da due settimane.



Madre dolcissima e affettuosa, oltre che lavoratrice infaticabile, Ida lascia il marito Alfonso Giordano e i figli Marilena, Ivan, Raffaella, Lucia e Bruno e le nipoti Sofia e Dora.



Classe ‘44, negli anni ’60 si trasferì in Piemonte da Tramonti, paese dell’entroterra amalfitano celebre per aver esportato pizzaioli in tutto il Nord Italia. A Fossano, insieme al marito, aprì il primo locale. Qualche anno dopo il trasferimento a Cuneo e l’apertura di quella che allora fu la terza pizzeria della città, la "Mergellina". Dal 1975 la famiglia gestisce "La Grotta Azzurra", oggi passata in mano a tre dei figli.

Le esequie si svolgeranno martedì 26 aprile alle ore 10 alla chiesa di Madonna dell'Olmo, il rosario alle ore 19 di lunedì 25 aprile, sempre presso la parrocchiale. La messa di settima sarà domenica 1° maggio alle ore 11 e la trigesima sabato 28 maggio alle 18.