Pian Munè di Paesana: week end del 1 maggio ricco di eventi

Si comincia sabato 30 aprile con il Test Running Shoes e Outdoor Experience in collaborazione con Atlante-Montello per provare e trovare la scarpa più adatta alla tua corsa in montagna, con i migliori marchi del settore, correndo sui sentieri panoramici della stazione.

Scegliete l'orario del vostro test a partire dalle 9 del mattino, scrivete alla stazione stessa su whatsapp l'orario di partecipazione e il vostro numero di scarpa!

In quota, la Baita Pian Croesio vi proporrà il Menù dell'atleta con pasta al pomodoro fresco, birra e dolce a 15 euro-

Domenica 01 maggio

Secondo Tour Ebike della stagione.

Ritrovo a Paesana alla Trattoria del Giardino di Piazza Piave per la colazione in compagnia, poi salita verso Oncino per arrivare a Croce Tournur e successivamente fino a Pian Munè.

Pausa pranzo con i sapori primaverili e ritorno a Paesana scendendo nella pineta del Bertorello e attraverso le Borgate che collegano Pian Munè al paese.

La quota di partecipazione compresa di colazione, noleggio e-bike, guida e pranzo al Rifugio è di 65 euro (35 senza noleggio e-bike).

Sempre domenica 1 maggio

Primo appuntamento con i laboratori gratuiti per bambini: Aquiloni in volo.

Il primo evento dedicato ai bambini nel progetto “Il manuale del giovane esploratore” prevede il ritrovo alle ore 14 al rifugio per costruire insieme il proprio aquilone personalizzato e farlo volare sopra al rifugio (il materiale lo fornirà la stazione), per un pomeriggio dedicato alla creatività e alla collaborazione all’aria aperta!