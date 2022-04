Valdieri, volontari al lavoro per ripulire il canale principale della Bealera Soprana [FOTO]

Una decina di volontari del paese si sono uniti alla Protezione Civile per ripulire il canale principale della Bealera Soprana a Valdieri. “Una soddisfazione vedere nuove persone che ci danno una mano - commenta il sindaco Guido Giordana - e altre che si sono rese disponibili per le prossime uscite. Più siamo, meglio è”.



Purtroppo la pioggia non ha permesso di completare l’intera rimozione di terra e fogliame, ma i lavori proseguiranno nei prossimi sabati fino a ultimazione della pulizia di tutti i bracci laterali che si trovano nella parte bassa della piana di Santa Croce.



Ripulire il canale irriguo che costeggia tutta la passeggiata di fontana di corda e che collega la necropoli con la frazione di San Lorenzo è di estrema importanza perché, oltre a irrigare le aree verdi pubbliche e i campi di privati, in un momento di forte siccità, l’acqua del canale potrebbe essere utile anche per lo spegnimento di incendi.



Per chi fosse interessato e avesse qualche ora libera per unirsi agli altri volontari l’appuntamento per la prossima pulizia del canale è per lunedì 25 aprile, alle ore 7.45 davanti al Municipio, in piazza della Resistenza.