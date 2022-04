Giuseppe Piumatti, fondatore di Bra Servizi, racconta trent’anni di imprenditoria con uno sguardo a Michele Ferrero, con cui condivideva il giorno di nascita

Cavaliere Ufficiale nel 2002, Commendatore al Merito nel 2003, Grande Ufficiale nel 2013 e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana nel 2020, Giuseppe Piumatti è uno dei maggiori punti di riferimento territoriale per l’ambiente con Bra Servizi, azienda che da oltre trent’anni è leader nella fornitura e gestione di servizi ecologici.

Il 6 novembre 2021 ha presentato il suo primo libro, dal contenuto autobiografico, alla presenza di collaboratori, famiglie e amici in un momento di condivisione e di festa. Il titolo del libro, curato da Gian Maria Aliberti Gerbotto e Massimo Tallone, è “Il giallo e il rosa. Giuseppe Piumatti, un imprenditore fai da te. Spunti per cercare il talento che c’è in te”.

Giallo e rosa, i colori che identificano Bra Servizi, identificano un settore su cui Piumatti ha visto lungo: “Il libro racchiude trent’anni di lavoro iniziato da zero. Mio padre lavorava in FIAT di giorno e di notte nei vigneti. Mia mamma faceva la domestica. Sono stati loro a insegnarmi i valori che conservo oggi. Mi sono sempre stati accanto, hanno rischiato per me, hanno ipotecato la casa per permettermi di mettermi in proprio, nell’agosto del 1989. Io ho scommesso perché un uomo come mio padre, che ha vissuto la guerra, il campo di concentramento per tre anni e mezzo in Germania ed è tornato di 28 kg, ha creduto in me e mi ha dato fiducia”.

E oltre ai genitori, una rete di figure fondamentali: “Il dottor Domenico Dogliani, caro amico, mi raccontava di Ferrero e di quello che stava creando. Lui, molto vicino alla famiglia e all’azienda, ci fece conoscere”.

Ad accentuare la vicinanza tra gli imprenditori, il giorno di nascita. Michele Ferrero nacque il 26 aprile del 1925, 35 anni prima di Giuseppe Piumatti: “Io e Michele Ferrero ci scambiavamo gli auguri in questa giornata. È stato un grandissimo imprenditore e un bell’esempio. Ho avuto l’onore di incontrare sua moglie un paio di mesi fa. Le ho lasciato il libro, in cui parlo anche di suo marito e dell’importanza che ha avuto per me la sua vita imprenditoriale e umana. Era molto contenta ed emozionata”.

Oggi Bra Servizi è tra i punti di riferimento nel Nord Ovest per il suo settore e collabora con oltre 80mila aziende tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Val d’Aosta, con una crescita di fatturato del 65% dal 2019 al 2021.

“Il libro è nato per comunicare ai giovani che senza fatica e senza tribolazioni non si ottiene nulla. I sacrifici sono necessari. Il 26 aprile sono nati anche Nino Benvenuti, che con il suo sport ci insegna l’importanza del rialzarci e Samantha Cristoforetti, che mi ha regalato il suo libro autografato. Sono appassionato di pugilato, sono appassionato di astronavi e siamo tutti nati lo stesso giorno di Michele Ferrero”.