Coldiretti, nuovi presidenti di zona e nuovi consigli direttivi ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo

Concluso il rinnovo degli organi zonali di Coldiretti in tutta la provincia (Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo).

Alba

PRESIDENTE DI ZONA: Enrico Nada

38 anni, laureato in viticoltura ed enologia, è rappresentante legale dell’azienda Nada Giuseppe ssa con sede a Treiso, nella zona del pregiato Barbaresco. Conduce l’azienda vitivinicola insieme alla famiglia, trasformando le uve delle denominazioni più prestigiose. Da tempo ha scelto l’indirizzo biologico.

Dal 2015 al 2018 è stato membro dell’Assemblea dell’Enoteca regionale del Barbaresco, dal giugno 2017 al settembre 2020 è stato membro del CDA dell’Albeisa, associazione a tutela della bottiglia omonima. È componente del direttivo di Terramica, associazione che in seno a Coldiretti opera per la tutela e la valorizzazione delle produzioni biologiche, e da maggio 2021 è componente della Commissione Agricoltura del Comune di Treiso su designazione di Coldiretti.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Enrico Amedeo di Sinio

· Emanuele Canaparo di Cravanzana

· Loris Massucco di Castagnito

· Massimo Penna di Alba

· Simone Sandri di Neviglie

· Federico Vacca di Neive

· Silvia Viazzi di Barolo

Bra

PRESIDENTE DI ZONA: Luca Beltrando

Anni 36, vive a Ceresole d’Alba dove è impegnato quotidianamente come coadiuvante nell’azienda agricola di famiglia. Insieme al papà alleva circa un centinaio di bovini di razza Piemontese, oltre a coltivare i cereali per l’alimentazione del bestiame. La vera passione di Luca però sono gli ortaggi, in particolare gli asparagi che coltiva personalmente e confeziona direttamente in azienda per poi seguirne la vendita diretta. Sin dalla più giovane età Luca si è impegnato attivamente in Coldiretti, dapprima come Delegato provinciale Giovani Impresa, raggiungendo importanti traguardi per i giovani agricoltori, per poi passare a ricoprire l’incarico di Presidente di Zona: incarico che il 26 aprile scorso gli è stato nuovamente affidato con fiducia per il profondo impegno dimostrato nel ruolo.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Alessandra Badellino di Santa Vittoria d’Alba

· Renato Bedino di Cherasco

· Gianni Bonetto di Ceresole d’Alba

· Pierangelo Bosco di La Morra

· Laura Nervo di Bra

· Bruno Sevega di Cervere

Ceva

PRESIDENTE DI ZONA: Renato Suria

55 anni, guida l’azienda agricola Ca’ de Sorìa, nata nel 1997 a Sale San Giovanni in Alta Langa dal recupero dell’azienda agricola di famiglia abbandonata negli anni ’70; da allora coltiva con pratiche agricole rispettose dell’ambiente (agricoltura biologica e biodinamica) piante officinali, ma anche un farro monococco, l’Enkir, e alcune foraggere inserite in rotazione con le colture officinali. L’azienda ha dato vita al marchio “La lavanda di Sale San Giovanni” che identifica la lavanda prodotta sul territorio e realizza una propria linea di prodotti erboristici. Renato Suria è stato Presidente di sezione Coldiretti di Sale San Giovanni nell’ultima legislatura ed è Consigliere di Terramica, associazione che in seno a Coldiretti opera per la tutela e la valorizzazione delle produzioni biologiche.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Simona Briatore di Priero

· Angela Camilla di Battifollo

· Ferdinando Garabello di Prunetto

· Simona Grosso di Roascio

· Matteo Pelleri di Murazzano

· Nicola Robaldo di Lisio

· Paolo Sappa di Garessio

Cuneo

PRESIDENTE DI ZONA: Paolo Quaranta

47 anni, di San Benigno, frazione di Cuneo, è agrotecnico iscritto all’Albo e titolare di azienda agricola ad indirizzo frutticolo e cerealicolo. La famiglia Quaranta coltiva 90 ettari di frutteti da generazioni. L’azienda è specializzata nella produzione di mele, pesche, prugne e ciliegie. Sposato con Cristina, ha tre figli.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Mario Alifredi di San Damiano Macra

· Bruno Beraudo di Bernezzo

· Elvis Dalmasso di Cuneo

· Franco Meineri di Cuneo

· Valerio Ramero di Boves

· Bruno Tible di Villafalletto

· Silvio Tomatis di Busca

Fossano

PRESIDENTE DI ZONA: Raffaele Tortalla

62 anni, di Fossano, guida un’azienda zootecnica da latte con produzione di foraggi e cereali. Nel caseificio aziendale produce formaggi freschi, stagionati, yogurt e vari latticini. L’azienda, appartenente alla rete Campagna Amica, fa vendita diretta ed è una fattoria didattica. Ad affiancare Raffaele in azienda ci sono la moglie Carla e il figlio Davide; il figlio più giovane, Luca, pur andando ancora a scuola aiuta già il papà. Ricopre la carica di Presidente di Compral Latte e presidente del CATAC di Fossano (Centro di Assistenza Tecnica). È consigliere del CAP Nord-Ovest.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Aldo Abrate di Fossano

· Antonio Birdisso di Trinità

· Andrea Bodrero di Fossano

· Giacomo Chiavassa di Sant’Albano Stura

· Luigi Comandù di Vottignasco

· Mauro Monetto di Centallo

· Maurizio Oggero di Trinità

Mondovì

PRESIDENTE DI ZONA: Marco Bongiovanni

42 anni, di Farigliano, è titolare dell’omonima azienda agricola ad indirizzo corilicolo, sita tra i Comuni di Farigliano e Carrù, all’ingresso delle Langhe. L’azienda, a conduzione familiare, nacque dal nonno di Marco che si concentrò sull’allevamento di bovini di razza Piemontese, portato avanti fino a qualche anno fa. Oggi l’azienda è dedita principalmente alla coltivazione di nocciole e produce anche foraggere e cereali.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Bruno Bertola di Morozzo

· Piermario Bertone di Mondovì

· Claudio Blua di Mondovì

· Gianfranco Boschetti di Carrù

· Alessandro Canis di Dogliani

· Mauro Musso di Magliano Alpi

· Simone Porasso di Dogliani

Savigliano

PRESIDENTE DI ZONA: Enrico Vassallo

30 anni, agrotecnico diplomato, è titolare dal 2019 dell’omonima azienda agricola a Racconigi, un’azienda zootecnica da latte con oltre 200 capi di razza frisona, cui si affianca la produzione di cereali e foraggi. È il più giovane di tre fratelli, che vivono all’estero, e prosegue con passione l’attività agricola di famiglia, che era del nonno.

Ha da sempre partecipato all’attività di Giovani Impresa Savigliano, condividendo i temi della rappresentanza e convinto dell’importanza strategica che riveste il settore agricolo. È stato consigliere Co.Sm.An (Consorzio smaltimento rifiuti di origine animale) e impegnato nel Comitato di promozione locale di Racconigi.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Mario Bertola di Marene

· Maria Grazia Mandrile di Casalgrasso

· Mario Luigi Risso di Monasterolo di Savigliano

Saluzzo

PRESIDENTE DI ZONA: Ivo Migliore

56 anni, di Lagnasco, è titolare dell’omonima azienda frutticola che produce mele, pere, susine, pesche e kiwi. È da sempre impegnato in Coldiretti, dapprima nella sezione di Lagnasco, nella quale aveva sostituito come Presidente il compianto Giuliano Sacchetto, poi in zona a Saluzzo per rivestire, nell’ultima legislatura, il ruolo di Consigliere provinciale. Vanta una decennale esperienza amministrativa (ora terminata) nel Comune di Lagnasco, come Assessore all’agricoltura e successivamente, con la riduzione dei numeri degli Assessori, come Consigliere con delega all’agricoltura. Attualmente è Presidente dell’A.S.D. Lagnasco Calcio. È sposato con Monica e ha due figli, Alberto e Beatrice.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI ZONA:

· Giuseppe Felice Crosetti di Revello San Firmino

· Daniele Marchisone di Villanova Solaro

· Aurelio Botta di Saluzzo Cervignasco

· Anna Maria Rosso di Brossasco

· Elio Marconetto di Barge

· Maria Carla Ponsi di Rifreddo

· Paolo Peyrache di Bellino