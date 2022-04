Intensificati i controlli della Polizia Locale a Villanova Mondovì per rendere la viabilità più sicura

La Polizia Locale di Villanova Mondovì intensifica i controlli sul territorio comunale per disincentivare comportamenti che possono essere dannosi nei confronti degli utenti più deboli della strada, pedoni e ciclisti.

Negli ultimi giorni particolare sono stati effettuati controlli con autovelox in via Frabosa e in via Boves e in altre aree considerate sensibili, dalle quali sono giunte le maggiori segnalazioni di criticità in termini di velocità assoluta.

"In cinque giornate di controllo abbiamo registrato 1.100 passaggi circa con 87 infrazioni complessive - fa sapere Germano Violino, comandante della Polizia Locale del Mondolé. "In ben 56 casi il superamento del limite di velocità si è assestato tra i 10 e i 40km/h, con potenziali gravi ripercussioni sull’incolumità pubblica. Continueremo a presidiare il territorio anche nelle prossime settimane, convinti che la prevenzione sia più importante della repressione. Nessuna volontà di fare cassa, insomma, ma un semplice impegno per responsabilizzare gli automobilisti e rendere la circolazione stradale urbana più sicura".

Un impegno che si rende necessario, soprattutto per prevenire il rischio di incidenti gravi, come gli investimenti. Diversi quelli che si sono purtroppo verificati negli ultimi mesi nel territorio villanovese, l'ultimo pochi giorni fa.