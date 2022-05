Conoscere i nostri ragazzi: ad Alba un incontro alla scoperta della «teen revolution»

Primavera, tempo di ripartenza e di novità. Come quelle che ha in serbo il Gruppo Terziario Donna Alba, aderente all’Associazione Commercianti Albesi.

Sotto al titolo “Pari Opportunità da donna a donna”, sono stati raccolti gli incontri tematici che, iniziati ad aprile, proseguiranno ora nel mese di maggio con un ultimo appuntamento, sempre alle ore 20.30 presso la Sala Alba dell'Associazione Commercianti Albesi, in piazza San Paolo.

Tre serate, incentrate su tematiche di ampio respiro, rivolte alle donne ma non solo, per dare uno spazio che consenta di costruire un pensiero positivo di parità di genere, dove nessuno perde le proprie peculiarità.



Dopo gli appuntamenti tenuti lo scorso 14 aprile (“Da donna a donna, sapienza e fierezza del femminile oggi”, con la psicologa Alessandra Borgogno e Nicoletta Musso Oreglia, psicologa, mediatrice familiare, consulente di coppia, counsellor professionista, consulente in sessuologia) e quello andato in scena mercoledì 27 (“Leadership al femminile: si deve, si può! Voce ed esperienza di donne leader”, con la direttrice delle Case di reclusione di Alba e Saluzzo, Giuseppina Piscioneri e Paola Capozzi, vice questore vicario di Cuneo, nonché Ivana Miroglio, delegata Donne del Vino del Piemonte e Francesca Sartore, imprenditrice del settore meccanico nonché presidente del Gruppo Terziario Donna Alba), la rassegna si chiuderà con un ultimo appuntamento in programma martedì 10 maggio.