Sensi unici regolati da semaforo per lavori su strade provinciali a Castino, Viola e nel Cebano

La Provincia istituisce alcuni sensi unici regolati da semaforo per garantire la sicurezza su strade provinciali interessate a lavori e cantieri stradali nel Monregalese e Cebano.



A Castino, lungo la strada provinciale 429 in località Manera, senso unico da lunedì 16 maggio (ore 8) a giovedì 30 giugno (ore 19) er lavori di manutenzione di un fabbricato privato tra le progressive km 82,835 e km 82,850. La nuova regolazione del traffico avrà validità diurna e notturna. Saranno possibili brevi chiusure totali del traffico per particolari esigenze di cantiere che saranno segnalate sul posto.



A Viola, per lavori di posa dei cavi della fibra ottica (percorrenza, attraversamenti e posa pozzetti), senso unico alternato dal 9 maggio al 30 giugno, tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 17. La richiesta è pervenuta dalla ditta Alpitel di Nucetto per conto della società Open Fiber. I tratti interessati sono lungo la strada provinciale 34 tratto Viola innesto con la sp 277 e con la sp 326 dalla progressiva km 14,537 alla progressiva km 15,954 e lungo la provinciale 326 nel tratto con l’innesto della provinciale 34 Viola -S. Grèè innesto sp 330.



Sempre per lavori di posa di cavi per fibra ottica lungo strade provinciali 430 e 209 verso Montezemolo, Ceva e confine con Liguria, la ditta Ceit di Magliano Alpi che lavora per conto di Open Fiber ha chiesto il senso unico alternato con semaforo da martedì 3 maggio e fino al 29 luglio nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle 17. Per la provinciale 209 interessa il tratto Montezemolo-direzione casello Autostrada To-Sv e innesto con la provinciale 55 dal km 0 al km 0,865. Per la provinciale 430 sono circa 400 metri (dal km 9,530 al km 9,865) tra incrocio statale 28 Ceva-confine Liguria.