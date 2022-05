Inalpi e Prestofresco al fianco del Lions Club International alla manifestazione "Oh my dog"

Si è svolta a Cuneo, domenica 1° maggio, la manifestazione “OH MY DOG”, sfilata benefica a 6 zampe per raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida per non vedenti del centro di addestramento Lions di Limbiate (MB).

Una nutrita folla di adulti e bambini ha partecipato nel pomeriggio di domenica ad una vera e propria festa in piazza Virgilio a Cuneo, per assistere alla sfilata aperta a tutti gli amici a 4 zampe organizzata dal Lions Club International distretto 108ia3 con la partecipazione dell’associazione Amico Sport.

La sfilata è stata suddivisa in 3 simpatiche categorie: tale quale (assomiglianza tra accompagnatore e cane), originalità (l’animale più originale), Roy al dog (animale più elegante) e a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione oltre ai premi.

Ma il vero fulcro della giornata è stato il raggiungimento dell’obiettivo con la raccolta della somma di 12.000 euro per l’acquisto di un cane guida per non vedenti.

Un traguardo superato anche grazie alla fattiva collaborazione di Inalpi e Prestofresco, partner ufficiali della manifestazione, realtà che fanno da sempre dell’attenzione al territorio e alla comunità che in esso vive, uno dei punti su cui si basa la filosofia aziendale. La presenza concreta, l’aiuto e il supporto a manifestazioni che pongono il proprio focus su iniziative di tangibile intervento, e che costituiscono il punto d’incontro tra le realtà che hanno organizzato e sostenuto la manifestazione.