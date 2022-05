Visita alla collezione "La Gaia” di Busca riservata ai soci FAI

E’ una proposta esclusiva riservata agli iscritti FAI, la visita alla “Collezione La Gaia” sulla collina di Busca che raccoglie la più grande collezione privata italiana di arte contemporanea, considerata tra le più importanti del mondo: un patrimonio culturale straordinario del nostro territorio, con oltre 2.500 opere di livello internazionale, collezionate in quarant’anni da Matteo Viglietta e Bruna Girodengo.

La data fissata è per sabato 14 maggio. La “Collezione La Gaia” offrirà le visite guidate a titolo gratuito affinché i contributi degli iscritti possano sostenere i progetti che la Delegazione FAI Saluzzo, organizzatrice dell’iniziativa, sta portando avanti.

Per partecipare è necessaria la tessera FAI in corso di validità. E’ possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera con le volontarie della Delegazione venerdì 6 maggio, presso la Libreria L’Ortica (Saluzzo), dalle 15.30 alle 17, oppure recandosi all’agenzia Esse Viaggi (Saluzzo), in altri punti FAI della zona, o autonomamente online sul sito fondoambiente.it.

Sono previste quattro visite della durata di un’ora: alle ore 11, 14.30, 15.30 e 16.30, con massimo 30 persone per ogni gruppo. Prenotazioni obbligatorie al numero 3703069154 Contributo minimo volontario: 8 euro.

Per ulteriori info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

Notizie sulle pagine Facebook e Instagram della Delegazione FAI Saluzzo.