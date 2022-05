Incidente stradale a Savigliano, morto un uomo di 70 anni. Due vittime della strada in meno di 24 ore

AGGIORNAMENTO DELLE 11.35: si aggrava il bilancio del sinistro stradale. Uno dei feriti, un uomo di 72 anni, L.S. di Barge, è purtroppo deceduto. La morte è stata constatata dal personale del 118 intervenuto con l'elisoccorso.

Gli altri due feriti sono una donna, portata all'ospedale di Savigliano in codice giallo, condizioni di media gravità, e un altro uomo, che ha riportato conseguenze lievi ed è stato trasportato al nosocomio di Saluzzo.

A causa dello scontro, la strada statale 662 “di Savigliano” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del ponte sul torrente Maira (km 15,700). La circolazione è temporaneamente deviata sulla rete locale limitrofa.

Le squadre Anas sono sul posto con il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito la statale non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.

E' la seconda vittima sulle strade della Granda in meno di 24 ore. Un altro sinistro mortale, ieri, a Villanova Mondovì, dove ha perso la vita una donna del 1944.



--------------------------------------------------

Ci sarebbero diversi feriti, due dei quali in condizioni serie, in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi poco dopo le 10 di oggi (venerdì 6 maggio) nel comune di Savigliano, in via della Morina.

Sul posto stanno intervenendo l’emergenza 118 insieme a squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Saluzzo e da quello volontari di Savigliano.