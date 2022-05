“Mondovì in Green", la proposta dell'associazione Mondovì in Grande per scoprire le bellezze del territorio

“Mondovì in Green”, un giro cicloturistico fra Breo, Carassone, la Garzegna e Vicoforte, adatto a tutti, più o meno giovani e più o meno allenati.

L'iniziativa, in programma sabato 14 maggio, è nata dall'associazione "Mondovì in Grande", che si era presentata lo scorso ottobre.

"In questi anni abbiamo sentito spesso parlare di cambiamenti climatici, della necessità di ripensare al nostro modello di mobilità per ridurre le emissioni e dunque l’inquinamento." - spiegano da Mondovì in Grande - "Quindi abbiamo deciso di muoverci in questa direzione, con un evento che permetterà di scoprire gli angoli più reconditi e suggestivi del monregalese e allo stesso tempo sperimentare uno dei mezzi di trasporto del futuro: la bicicletta elettrica. Da questi presupposti nasce “Mondovì in Green”, un giro cicloturistico fra Breo, Carassone, la Garzegna e Vicoforte, adatto a tutti".

Il ritrovo sarà in ritrovo in piazza Roma a Mondovì, seguirà tappa gastronomica presso il Santuario di Vicoforte, in collaborazione con il Ristorante Parlapà. Ciascun gruppo, composto all’incirca da venti persone, sarà accompagnato da guide facenti parte dell’associazione Outdoor, da anni attiva nel settore del cicloturismo.

Nel punto di ritrovo ci sarà spazio per l’intrattenimento musicale, con i dj Molinoir (Fabrizio Molineri) e Judici (Gabriele Giudici) che si alterneranno alla console nel pomeriggio. Per tutta la durata dell’evento, invece, il villaggio di partenza sarà popolato di stand espositivi, in particolare legati all’ambito sportivo e a quello dell’ecosostenibilità.

"Abbiamo scelto questa data" - concludono dall'associazione - poiché soltanto sei giorni più tardi ci sarà il passaggio del Giro d’Italia nella nostra città. In quel frangente, inoltre, Mondovì sarà la sede di partenza del Giro-E, una competizione parallela a quella dei professionisti che si propone obiettivi simili ai nostri, a ulteriore testimonianza dell’affinità fra i due eventi".

Per potersi iscrivere all’evento è sufficiente compilare il form presente nella descrizione dellapagina Instagram (mondovingrande), o contattare via mail (mondoviingrande@gmail.com). In alternativa potete rivolgervi al numero +39 338 571 4382.