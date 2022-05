Nuovi tentativi di truffa a Beinette: in corso controlli di Carabinieri e Polizia Locale

Nuovi tentativi di truffa sul territorio comunale di Beinette.

In azione malviventi che mettono in atto la "truffa della frutta", già segnalata lo scorso febbraio non solo a Beinette, ma anche in altri comuni della Granda, come Mondovì.

"Per il paese si sta aggirando un furgone con due individui che tentano di avvicinare persone con la scusa di vendere frutta. Com'è successo in precedenza, si tratta di tentativi di truffa." - avverte il sindaco, Lorenzo Busciglio.