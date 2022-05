A Cuneo l'incontro tra Buttieri e Patuelli: al centro la cessione del credito e lo scontro in fattura del Superbonus

Nei giorni scorsi a Cuneo nella splendida cornice Villa Aragno-Tornaforte, a margine del convegno promosso da Confartigianato "Le banche nella ripresa economica”, Marco Buttieri, membro della giunta esecutiva nazionale di Federcasa nonché vicepresidente dell’Atc Piemonte Sud, ha incontrato il presidente dell’Abi (Associazione bancaria italiana) Antonio Patuelli.



Buttieri, che è anche vicepresidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ha posto a Patuelli alcuni problemi, legati alla congiuntura economica che riguardano il mondo delle case e, in special modo, l’edilizia residenziale pubblica.



In particolare, ha chiesto al presidente Abi di portare al tavolo del governo le annose questioni della “cessione del credito” e dello “sconto in fattura” connesse al “Superbonus”.



“Riqualificare il patrimonio pubblico – spiega Buttieri – comporta, per ovvie ragioni, maggior tempo che per i privati. Il presidente di Federcasa Riccardo Novacco ha già richiesto una proroga al 2026 anche per le case popolari, chiedendo che la scadenza del “Superbonus” venga allineata a quella del Pnrr per consentire di ultimare i cantieri. Ho segnalato a Patuelli la questione invitandolo a farsi latore di questa istanza che per noi è oltremodo importante”.



“Ringrazio il professor Beppe Ghisolfi, l’editore dottor Nino Aragno, il presidente di Confartigianato Cuneo Luca Crosetto che hanno voluto promuovere l’interessante e utile convegno che mi ha offerto l’opportunità di incontrare il presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Gli sono grato – conclude Buttieri - per l’attenzione che ha voluto porre alle questioni che gli ho segnalato”.