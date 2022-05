Saluzzo, il programma di maggio alla Croce Nera con l’associazione Collegium Artium

La Croce Nera è sempre lì in piazzetta San Nicola a Saluzzo, dove si erge nella sua maestosa bellezza, e l’ Associazione Collegium Artium che se ne prende cura da anni continua a lavorare silenziosamente e con impegno in questo luogo stupendo, incantevole contenitore di una lunga storia che spazia nel tempo.

Le risorse economiche per la gestione delle spese ordinarie sono poche, così come sono pochi i soci che ogni anno sostengono le attività culturali proposte nell’ arco del tempo.

Per le spese di gestione straordinaria, consistenti in piccole opere di restauro e di manutenzione, si deve ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che approva sempre i progetti presentati ai bandi annuali. Un ringraziamento va anche alla CREDEM Private Banking per il sostegno nell’organizzazione Dell’evento annuale “Sinfonie d’Autunno”.

E poi, grazie a tutti gli artisti che si sono esibiti in questa splendida cornice. Dopo il lungo periodo di lockdown, durante il quale sono stati comunque proposti con successo alcuni spettacoli di pregio, anche quest’anno si riparte.

Sabato 7 maggio, rigorosamente a porte chiuse, è avvenuta la registrazione dell’opera lirica “Suor Angelica” di Giacomo Puccini con il coro dell’Associazione Polimnia, diretto dal maestro Claudio Fenoglio.

Venerdì 13 maggio, il “Concerto per l’Ucraina” con Valentina Peracchia (voce) e Vladimiro Bertinetti (chitarra) organizzato da FIDAPA BPWI sezione di Saluzzo - Ingresso con contributo minimo di 10 euro.

Sabato 14 maggio, per Jazz Visions Piano Solo Series “Carlo Morena in Cinematico” - Prenotazioni e acquisto biglietti: www.jazzvizions.it

Venerdì 27 maggio alle ore 18 inaugurazione della mostra “Diego Scursatone – Dystopia” che proseguirà il 28 - 29 maggio e il 4 -5 giugno dalle 15,00 alle 19.

"Questo è l’ inizio. Poi si vedrà".Commenta l’associazione Collegium Artium