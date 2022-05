Elezioni Savigliano: Portera presenta la squadra

Venerdi 20 maggio, a partire dalle ore 20.30, presso la Crosà Neira a Savigliano “Progetto Civico” presenterà, in un incontro aperto a tutti i cittadini, le quattro liste in appoggio al candidato Sindaco Antonello Portera.

“Sono quattro liste che mi piace considerare un’unica squadra di 60 persone - spiega Portera –, molto rappresentative delle diverse realtà sociali, economiche, produttive, culturali e sportive saviglianesi.” Nelle liste ci sono giovani e meno giovani: studenti, pensionati e lavoratori impegnati in settori diversi: artigianato, commercio, agricoltura, istruzione, sanità, sociale, libere professioni.

Le 4 liste sono: Amici di Savigliano, Noi x Savigliano, Nuova Civica, Progetto per Savigliano.

“E’ una composizione variegata – continua Portera – che mi auguro possa incontrare un ampio consenso. In questo momento stiamo organizzando, come coalizione, incontri nei borghi di Savigliano e nelle frazioni; inoltre con imprenditori, associazioni di categoria, associazioni culturali e sociali. Intendiamo soprattutto ascoltare le proposte, i suggerimenti, prendere atto delle criticità per disporre di un quadro sufficientemente chiaro per prepararci a un eventuale impegno di governo della Città.”

L’Agenda

Dopo l’incontro in Suniglia di lunedi 16 maggio, è in programma un incontro a Cavallotta presso il Circolo sociale martedi 24 maggio alle ore 21. Il 31 maggio ore 20.30 presso la bocciofila di Levaldigi.



Continuano i banchetti ai mercati, in piazza Santarosa:

martedi 17, ore 9-13 piazza Santarosa (tabaccheria Valetti)

venerdi 20 maggio 9-13: mercato in piazza Santarosa (presso Dolcaf)

Martedi 24 maggio 9-13 mercato in piazza Santarosa (di fronte a 28Lab)

Lunedi 23 alle ore 21 Portera incontrerà presso la sede di via Palestro 36 le associazioni di volontariato.