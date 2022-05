Busca, street food e buona musica con la Controvento Nomadi Tribute Band

Concerti di musica folk/pop/rock e dove trovarli. A Busca, per esempio. Segnatevi la data del 21 maggio e tenetevi pronti (a cantare). Sale l’attesa per lo show della Controvento Nomadi Tribute Band, in programma alle ore 21 in corso Romita, area capannoni.



Il gruppo torna protagonista sul palco, grazie ad un repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare. Garantito da Gigi Molino (voce), Donato Paolino (tastiere), Kevin Nari (chitarra), Massimo Pitton (basso), Demetra Bertino (violino) e Simone Baudino (batteria).



In regia lo staff della Band per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie, che incroceranno i sapori dello street food, altro protagonista della febbre da sabato sera. Ovviamente l’evento musicale è gratuito, non resta che prepararsi e seguire tutte le informazioni sulla pagina Facebook dei Controvento, dove il countdown è già iniziato.