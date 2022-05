Il prof. Beppe Ghisolfi ospite oggi a "L'aria che tira" su La7 per parlare di guerra ed economia

Il Banchiere scrittore torna ospite opinionista nel popolare programma di approfondimento politico, economico e sociale.



Tra guerra in senso bellico, e guerra in senso valutario e inflazionistico, che aria tira in Italia e in Europa?

A rispondere sarà il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, che torna ospite opinionista nel programma odierno della 7 delle ore 12 condotto con crescente seguito di pubblico da Myrta Merlino.

Il Professor Ghisolfi è da sempre un apprezzato e richiesto commentatore, invitato dalle più importanti trasmissioni di attualità economico finanziaria e politico sociale, dalla Rai a Mediaset alla 7, dove apporta la propria esperienza di Banchiere e di comunicatore per studenti e famiglie.

L'analisi dell'efficacia delle sanzioni comminate dall'occidente alla federazione Russa e lo scenario andamentale del rublo - agganciato artificialmente e tecnicamente alle forniture di gas - saranno alcuni temi oggetto di dibattito.