Grave incidente staradale nella serata di oggi, venerdì 20 maggio, sulla strada provinciale 5 che collega il comune di Roccaforte Mondovì a Chiusa di Pesio.

Il sinistro è avvenuto in direzione del Mortè. Dalle prime informazioni in nostro possesso una persona, classe 1973, è rimasta coinvolta in maniera grave, pertanto è stata trasportata dal personale sanitario all'Ospedale di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì e le Forze dell'Ordine.