Bra, iniziati i lavori per rendere nuovamente usufruibile Strada Franca

Sono iniziati lunedì 16 maggio i lavori di rimessa in funzione di strada Franca a Pollenzo. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa: "Il progetto nasce da una serie di richieste dagli abitanti della frazione, oltre che da una necessità espressa a livello generale da parte di alcuni consiglieri. Si tratta di un percorso utilizzato anche molto da studenti per recarsi all’Università di Scienze Gastronomiche che, però, essendo attraversato anche da mezzi agricoli, si era particolarmente degradato. Non era dunque possibile intervenire solo con un’asfaltatura superiore, ma era necessario rifare tutto il fondo, la parte strutturale alla base della strada stessa".

L’amministrazione ha dunque deciso di associare a questo intervento un contributo di livello nazionale, relativo alla rimessa in sicurezza di strade, di 125mila euro. I lavori dovrebbero concludersi in una decina di giorni. "Non è detto che con questo intervento rimetteremo in funzione l’intero tratto, perché la strada molto lunga, ma è il primo passo per renderla nuovamente usufruibile", precisa Messa.

Soddisfazione anche da parte di Claudio Rosso, presidente del Comitato della frazione: "Finalmente siamo riusciti con la buona volontà dell’Amministrazione e in particolare di Luciano Messa a cominciare questa prima parte dei lavori. La speranza è che vengano poi completati".