Bra, Pocapaglia e San Sosti unite dall’arte di Francesca Semeraro

Le gioie per alcuni artisti sono un po’ come le ciliegie: una tira l’altra. Vi ricordate di Francesca Semeraro? Dopo il successo alla collettiva d’arte per la pace del Caffè Letterario e l’illustrazione della prima pagina del giornale ‘Da pare ‘n fieul’, edito dalla Sezione Ana di Cuneo, eccola di nuovo sugli scudi.