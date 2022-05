Bra, ultimi posti per Estate Bimbi ed Estate Ragazzi

Ultimi posti disponibili per Estate bimbi ed Estate ragazzi. Sono stati prorogati fino al 29 maggio i termini per le iscrizioni on line ai centri estivi organizzati dal Comune di Bra per i bambini della scuola dell’infanzia – Estate bimbi (fascia 3-5 anni, dal 4 luglio al 5 agosto presso la Scuola “Gina Lagorio”) e per i bambini delle scuole primarie – Estate ragazzi (fascia 6-11 anni, dal 13 giugno al 5 agosto nel plesso “Mosca”).

I moduli di iscrizione on line sono disponibili al link: http://mol.comune.bra.cn.it/mol/estateragazzi2022.xhtml.

La serata informativa per l’Estate ragazzi si svolgerà il 7 giugno alle 20,30 al Polifunzionale “Arpino”, quella per l’Estate bimbi il 28 giugno, sempre alle 20,30 nella stessa sede.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cooperativa Sociale Alice Onlus - cell. 335 6302785 (Lodovica) o consultare il sito www.comune.bra.cn.it (Area Tematica Persona/Scuola).