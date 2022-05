La scomparsa dell’ex dipendente della Provincia Valter Berardo

Si sono svolti ieri, lunedì 23 maggio, nella parrocchiale di Vottignasco, i funerali di Valter Berardo, già dipendente della Provincia di Cuneo dal 1992 al 2003, fino al pensionamento.

Berardo, 72 anni, era stato per alcuni anni cantoniere nel Reparto Viabilità prima di Alba e poi di Saluzzo. Era poi passato a far parte della squadra tecnica provinciale come muratore.

E’ mancato domenica 22 maggio a Vottignasco lasciando la moglie Ornella e i figli Flavio e Silvia. Il presidente della Provincia Federico Borgna e tutti membri del Consiglio provinciale si uniscono al dolore della famiglia e ne ricordano le doti professionali e umane.