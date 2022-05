Bra, l’Unità Pastorale 50 invita alla processione dell’Ausiliatrice e alla patronale di Bandito

29 maggio è in programma a Bra la processione in onore di Maria Ausiliatrice con partenza alle ore 20.45 dall’Istituto Salesiano San Domenico Savio di viale Rimembranze, che si snoderà tra le vie dell’oltre-ferrovia.

Campane a festa anche in frazione Bandito per la patronale della Madonna Assunta in calendario ancora 29 maggio con la Messa delle ore 10.30 in cui si ricorderanno gli anniversari di matrimonio (da 1 a 50 anni e oltre), previa iscrizione in ufficio parrocchiale.