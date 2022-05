Crissolo, il “grazie” del Comune alla “Squadra 102”

Prosegue a tappe forzate l’opera di ingentilimento di Crissolo voluto e messo in atto dall’Amministrazione Comunale. In questi giorni il paese sta assistendo alla riverniciatura di tutte le protezioni in legno (ponti compresi) disseminate sul territorio.

Il lavoro, che proprio in queste ore si appresta a vedere la sua ultimazione, è stato eseguito davvero magistralmente, con passione e competenza, dalla “Squadra 102” della Regione Piemonte (nella foto con il sindaco Re) con a capo Riccardo Costa.

Il sindaco Fabrizio Re ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei regionali impegnati: “Tutta l’Amministrazione intendere esprimere il proprio ‘grazie’ ed il proprio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dalla Squadra 102. Un lavoro che continua a rendere ogni giorni esteticamente più vivibile e gentile il nostro paese”.