Un ricco calendario di eventi collaterali gratuiti per la 45ª edizione della Grande Fiera d’Estate

Come di consueto, la macchina organizzativa della GFE, insieme a TRS Radio, emittente ufficiale della manifestazione, ha messo a punto un ricco calendario di appuntamenti gratuiti che ogni giorno allieteranno la visita del pubblico in fiera. Concerti musicali, laboratori e spettacoli circensi, serate danzanti, esibizioni e trofei sportivi, oltre ad un convegno di approfondimento, andranno in scena dall’11 al 19 giugno 2022 nel complesso fieristico di Via Alba a Savigliano, all’interno dell’area eventi allestita nel padiglione esterno.



Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul programma, è possibile seguire i canali social (Facebook e Instagram) della Grande Fiera d’Estate. Ecco il calendario degli eventi.



Sabato 11 giugno alle ore 21 avrà luogo il concerto del gruppo “No Basi”, che proporrà il suo repertorio di musica italiana dagli anni ‘60 agli anni ‘80.



Domenica 12 giugno, dalle ore 15 alle 17.30, la scuola di circo “Fuma che ‘nduma” presenterà un laboratorio circense dedicato a bambini, ragazzi e adulti che hanno voglia di mettersi in gioco e cimentarsi con palline, piatti cinesi, monocicli, trapezi, clave e tessuti. A seguire, gli studenti della scuola di circo si esibiranno in un coinvolgente spettacolo. Alle ore 21 l’associazione “Dancer For Fun” darà vita ad una serata di ballo country con animazione.



Lunedi 13 giugno alle ore 21 si terrà l’esibizione della scuola di ballo “MamboJambo Dance” di Carmagnola, con animazione per i più piccoli e serata danzante per tutti.



Martedì 14 giugno alle ore 21 sarà la volta della società di ginnastica ritmica e danza “Ars Armonica 2008”, le cui atlete porteranno in scena alcune delle coreografie del loro spettacolo, presentando gli esercizi di gara del settore agonistico di ginnastica ritmica eseguiti durante i campionati nazionali Confsport tenuti ad Osimo.



Mercoledì 15 giugno alle ore 18 si terrà il secondo “Trofeo Functional Training” promosso della palestra Vitality Wellness e dal Centro Sportivo Val Maira, un circuito a tempo che unisce prove di agilità, resistenza, forza e coordinazione.



Giovedì 16 giugno alle ore 18 spazio per l’approfondimento, con un convegno su alcune tematiche inerenti alla sicurezza, rivolto alle imprese del territorio e organizzato da Confapi Cuneo insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo. Alle 21 la crew “Tuttafuffa”, compagine di artisti guidati dai carmagnolesi Bologna e Barbero, approderà in fiera per ballare la musica disco dance dagli anni ‘70 al 2000.



Venerdì 17 giugno a partire dalle ore 21 serata di musica dal vivo anni ‘50 con i “Lazy Lady Swing”, quintetto acustico che mette lo swing al servizio dei ballerini di Lindy Hop, supportato dagli allievi della scuola di ballo di Alba e Bra “Swing Juice”.



Sabato 18 giugno alle ore 21 appuntamento con “Milonga”, una serata dedicata al tango e alla cultura argentina, a cura del gruppo “Tango de Buenos Aires ASD” e “Somos Tango ASD”, che accoderà una lezione di avvicinamento al ballo aperta a tutti con inizio alle ore 20.



Domenica 19 giugno alle ore 16 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arti Marziali Bushido” di Savigliano si cimenterà in una dimostrazione di karate, judo, aikido e difesa personale, con il coinvolgimento del pubblico presente.