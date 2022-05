Presentata la nuova sagra della albicocca Tonda di Costigliole

L’albicocca Tonda di Costigliole è una varietà autoctona del Saluzzese: un frutto con eccellenti caratteristiche organolettiche, in quanto la polpa è succosa e l’aroma è intenso.

L'idea di valorizzare questo importante frutto, é nata dal vicesindaco Nicola Carrino e dall'assessore Ivo Sola che hanno da subito incontrato il positivo sostegno dell'Albifrutta, diretta da Flavio Lovera. Dall’idea ai fatti e subito la squadra si si é messo al lavoro per costruire questo nuovo e importante evento che avrà come scenario il magnifico borgo medioevale, tra parrocchia e castelli.

Il vice sindaco Nicola Carrino “… dopo due anni dove siamo stati tutti fortemente limitati nel promuovere il nostro territorio, è aumentata la voglia di arricchire l'offerta di eventi a Costigliole Saluzzo! Tutto questo per promuovere i nostri prodotti agricoli unici e per avviare un lavoro importante di collaborazione con le realtà del territorio. Costigliole ha dei prodotti agricoli di primo piano che vengono costantemente citati da Slow Food e sia da tutte le persone amanti dell’agricoltura sana e di qualità! Il nostro compito, in qualità di amministratori, è semplicemente valorizzarli”.

Il sindaco Fabrizio Nasi "Sono felice nel riscontrare questo entusiasmo nella programmazione e organizzazione di questo nuovo evento, la nostra albicocca Tonda di Costigliole un prodotto squisito, unico del nostro territorio. Ringraziamo per la disponibilità fin qui concessa del del Castello Rosso, di Emmanuel Alby proprietario del Castlot e della parrocchia. Tutta la macchina organizzativa nei prossimi giorni definirà il calendario degli appuntamenti. Posso anticipare che l'agriturismo collinare della Castagnotta è già al lavoro per preparare una interessante proposta gastronomica".

Alla riunione indetta questa settimana, erano presenti: Nicola Carrino vicesindaco di Costigliole, Ivo sola assessore agricoltura Costigliole, Flavio Lovera direttore Albifrutta, Paolo Demarchi consigliere regionale, Giancarlo Panero sindaco Verzuolo, Ezio Donadio assessore Busca, Elio zucchetti titolare agriturismo la Castagnotta, Gianfranco Marengo già primo presidente del parco del Monviso, Monica Giraudo guida turistica, Sergio Brocchiero consigliere Costigliole, Claudia Dalbesio consigliere Costigliole, Silvia Madala consigliere Costigliole, Don Claudio Margaria parroco di Costigliole, Massimo Colombero assessore lavori pubblici Costigliole e Paola Anghilante assessore cultura Costigliole.

Appuntamento quindi per domenica 10 luglio!