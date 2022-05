L'ultimo saluto a Guido Bonino: "Ha testimoniato nella vita pubblica le scelte fatte nella vita privata"

Con Guido Bonino se ne è andato un pezzo importante della storia della città di Cuneo e della sua provincia. Oggi l'ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco, all’ex sindaco e presidente della Provincia.

Aveva da poco compiuto 91 anni.

Democristiano, è stato sindaco di Cuneo dal 1976 al 1980. Eletto più volte consigliere provinciale, è stato presidente della Provincia dal 1985 al 1988 e dal 1990 al 1993. Nella sua carriera politica ha ricoperto anche il ruolo di consigliere in Regione Piemonte dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1995 è stato assessore alla Sanità. Dal 1998 al 2000 venne ancora eletto consigliere comunale a Cuneo.

Presenti al funerale molti rappresentanti delle istituzioni cittadine, a partire dal sindaco Federico Borgna, che lo ha ricordato e ringraziato anche lo scorso sabato, durante l'inaugurazione di Parco Parri. Presenti in chiesa i gonfaloni del Comune, della Provincia e della Regione.

Nella predica, il parroco ne ha sottolineato l'integrità morale e la rettitudine: "Ha vissuto come cittadino del cielo in mezzo a noi. Ha testimoniato nella vita pubblica ciò che ha vissuto nella vita privata. Guido Bonino è stato sposato per 64 anni. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto. L’integrità della vita morale la si vede nelle scelte personali".

Ancora, di Bonino è stato sottolineato il suo essere stato un bravo politico: "Il bene in politica è la più alta forma di carità cristiana. E' stato un sindaco vicino ai cittadini, si è messo in ascolto. Grazie per il dono di Guido". E poi un cenno alle prossime amministrative: "Tutti quelli che si impegnano e si candidano meritano la la nostra stima, perché si sporcano le mani. I cristiani si sporcano le mani. Guido sia un esempio di impegno e capacità politica per tutti".