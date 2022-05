A Torino la Decima Edizione del "Premio Letterario I Murazzi"

Il Premio I Murazzi quest’anno è pervenuto alla decima edizione. C’è stata una partecipazione di accresciuto prestigio e valore culturale.

Il Comitato dei Promotori ha disposto un aumento dei premi in danaro conferiti ai Premiati e ha portato complessivamente la cifra a € 17.000, elargite in contanti, tramite bonifico bancario a premiazione avvenuta, ma solo ai Concorrenti presenti alla celebrazione del Premio, che si terrà il giorno di sabato 11 giugno alle ore 15,30 al Circolo dei Lettori, sede di Torino, Palazzo Graneri della Roccia, Via Bogino 9. Inoltre, il Comitato dei Promotori ha messo a disposizione ulteriori € 6.000 come utilizzo per contributo alle Dignità di Stampa per gli autori che intenderanno avvalersene.

La celebrazione si concluderà con un rinfresco offerto dal Comitato dei Promotori a tutti i partecipanti nella zona a buffet del Circolo dei Lettori.

Quest'anno il Premio alla Carriera andrà allo scrittore e studioso Ernesto Ferrero (www.ernestoferrero.com)

Sandro Gros-Pietro e Eros Pessina hanno recentemente partecipato ad una trasmissione Rai dedicata esclusivamente alla Onlus Associazione Elogio della poesia e al Premio I Murazzi, uno dei principali Premi letterari italiani (visibile al link Rai: https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e2abf720-11d3-4f71-89ac-0a5a66298acc.html#p=).