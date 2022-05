Mondovì torna ad essere “Piazza di Circo”, con un’anteprima all’Open Baladin di Piozzo

Per un artista lo spettacolo comincia almeno un’ora prima dell’ingresso in scena. E’ un tempo fatto di preparazione, dettagli, emozioni che verranno poi trasmesse al pubblico. La regola vale anche per il Festival Piazza di Circo – Risonanze artistiche che prepara il ritorno a Mondovì, per la quinta edizione, con un’anteprima.

L’appuntamento è per venerdì 8 luglio a Piozzo, dove l’Open Baladin ospiterà lo spettacolo IgniFeri proposto dalla pluripremiata compagnia Teatro nelle Foglie. Una moderna rivisitazione di un’arte antica come quella dei mangiafuoco: tra simbologie arcaiche e una narrazione modernissima, la tradizione incontra l’innovazione in linea con i principi ispiratori di questo circo contemporaneo targato Associazione L’Albero del Macramè in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo.

Quello in calendario a Piozzo sarà un assaggio della settimana di eventi in cartellone dal 10 al 17 luglio a Mondovì. Un appuntamento che si presenta con un carico di novità: nella programmazione, anzitutto, che mantiene la sua vocazione internazionale con la partecipazione delle compagnie francesi La Voie Ferree, La Bete a Quatre e Madame Rebinè, progetto italiano divenuto compagnia in Francia, e della compagnia marocchina Colokolo, oltre agli italiani Circo Zoe, bluCinque e al Collettivo 6 Tu.

Il programma prevede anche una serie di spettacoli diffusi, secondo la formula dell’one man show: una galleria di proposte ed interpreti impegnati in uno scambio di idee, progettualità e linguaggi che contribuisce alla creazione di uno spettacolo collettivo in divenire. Se resta invariata la formula tradizionale con gli artisti ad animare le piazze del centro storico, per la prima volta Mondovì ospiterà un vero e proprio tendone: quello della Compagnia Teatro nelle Foglie che presenterà lo spettacolo Kairos e accoglierà al suo interno le diverse compagnie internazionali. Confermata la sede storica di piazza Maggiore, nell’edizione 2022 l’evento coinvolgerà anche il rione di Breo e il nuovo Polo culturale delle Orfane, portando la sua suggestione in giro per la città trasformata in palcoscenico diffuso.

L'Associazione L’Albero del Macramè, per la realizzazione del Festival e delle numerose iniziative annuali che la vedono protagonista, conta sulla collaborazione e sul supporto di numerose realtà del territorio tra cui il Banco Azzoaglio. Il progetto Piazza di Circo è nato grazie al sostegno del Comune di Mondovì e della fondazione CRC e, nelle edizioni precedenti, è stato anche sostenuto da Regione Piemonte e Ministero della Cultura.