Ultimo consiglio comunale a Mondovì per il sindaco Paolo Adriano: "Cinque anni intensi che porterò nel cuore"

Si è riunito questa sera, martedì 31 maggio, l'ultimo Consiglio Comunale della Giunta di Paolo Adriano.

Come spiegato in apertura, dal presidente Elio Tomatis, la seduta è stata convocata per atti urgenti ed inderogabili, soprattutto di natura finanziaria e tecnica, tra cui l'approvazione delle nuove tariffe relative alla TARI.

"Sono stati cinque anni belli, intensi, che mi ricorderò e porterò nel cuore" - ha detto il sindaco Paolo Adriano al termine del consiglio - "Siamo stati una squadra compatta, abbiamo lavorato tanto, con la soddisfazione di aver realizzato quello che era nelle nostre teste, anche se qualcosa resta da fare, abbiamo agito sempre in maniera appassionata.

Auguro a tutti di fare questa esperienza: poter servire la propria città e un onere, ma soprattutto un onore, si riceve più di ciò che si dà e uno se ne accorge quando arriva alla fine del percorso. Ringrazio tutti i consiglieri e tutta la giunta per aver condiviso insieme questo percorso.

Un grazie di cuore poi a tutti i dipendenti comunali che ci hanno accompagnato e hanno sempre lavorato in maniera seria, anche in situazioni di difficoltà".