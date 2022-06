L’azienda Massucco Costruzioni ricerca:

• IMPIEGATO/A TECNICO in possesso di diploma da geometra oppure laurea in ingegneria/architettura, per redazione/analisi preventivi e redazione di contabilità di cantiere.

• Operaio addetto a cantieri provvisto di patente C e/o con esperienza su macchine operatrici per movimento terra.

• Operaio manovale addetto a cantiere con esperienza nel settore edile.

Eventuali profili possono essere inviati al seguente indirizzo mail: info@massuccocostruzioni.com