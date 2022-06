Calci e pugni per rubargli la collanina d'oro: due ragazzi sotto accusa per rapina

L’avrebbero picchiato a sangue per prendergli la chiave del lucchetto della bicicletta e poi, una volta stordito, gli avrebbero strappato la catenina d’oro dal collo e gettato a terra.

Questo, secondo la ricostruzione della Procura, quanto accaduto il primo giorno di aprile del 2019 ai giardinetti Torretta di Mondovì. Accusati di rapina in concorso davanti al Tribunale di Cuneo, due ragazzi di origine marocchina, K.S. e E.M.E.A. Con loro, ci sarebbe anche stato un minorenne, per cui sta procedendo il Tribunale di Torino, e un altro soggetto rimasto ignoto.

In aula, la commessa di un negozio di compro oro aveva riferito che a presentarsi due volte prima per la valutazione, poi per la vendita della collanina strappata a N., valutata 255 euro, fu E.M.E.A.: “N. aveva iniziato a fare il furbo con un mio amico -ha riferito l’imputato-. Si è alzato e hanno e iniziato ad insultarsi. Poi, ha tirato due pugni a K. sul petto. Io non ho preso parte alla lite. Ho chiesto a N. di fare un giro sulla bici e poi quando tornai lui si lamentava di non trovare le chiavi. I due ragazzini scherzavano dicendo ‘ce le ho io’ e poi è partita qualche spinta. Io me ne sono andato, non volevo avere problemi. Qualche giorno dopo i due ragazzini mi avevano chiamato offrendomi 50 euro per vendere una collanina. Avevo bisogno di soldi e accettai. Quando sono stato chiamato dai Carabinieri ho rintracciato i ragazzini e li ho portati in caserma”.

Nell’udienza precedente, anche il coimputato K.S. aveva reso il suo esame: “N. mi ha insultato e non volevo litigare. Gli ho risposto in marocchino, lui però ha capito e mi ha spinto. E.M.E.A ci ha divisi e poi hanno iniziato a parlare della bicicletta. N. ha iniziato a cercare le chiavi, gli altri lo prendevano in giro facendo finta di averle loro. Il ragazzo ha poi preso per il collo un nostro amico e lui ha reagito. C’era anche un minorenne con noi. Si sono picchiati tutti e tre. Io li ho divisi. Non ho visto la collanina, qualcuno l’ha raccolta e poi data a E.M.E.A”.

Ad ottobre riprenderà l’istruttoria.