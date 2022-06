Scrive sulla sua bacheca facebook che è 'psicopatica', lei lo denuncia per diffamazione

Un commento facebook lo porta a processo per diffamazione davanti al tribunale di Cuneo. Questo ciò che è accaduto nel 2016 a G.C., un uomo di Bene Vagienna che, segnalato da un’utente 37enne di Sanremo a seguito di un commento sulla sua bacheca, l’ha poi denunciato.

Tutto era nato da uno scambio di commenti tra il benese, la denunciante e un’amica in comune. Quella sera l’amica, invitata a cena dalla ligure, aveva pubblicato sulla sua bacheca personale un post con scritto ‘ho fame’. “Lei mi ha risposto pubblicando una foto del sugo che stava cuocendo-aveva riferito la donna-.Poi, sotto quel post era apparso un commento di G.C. in cui si vedeva il profilo di una donna che pratica sesso orale dentro una tazza di cappuccino”. La sanremese, come spiegato dall’amica “ci è rimasta male soprattutto perché in quel periodo si decideva sull’affidamento dei suoi figli” e per questo avrebbe invitato G.C., a lei sconosciuto, a rimuovere l’immagine. Non ottenendo risposta, l’avrebbe segnalato alla censura del social. Da qui l’ira di G.C. che commentò il post definendo la ligure “psicoaptica” e “stupida a dire poco”.

“Non mi sono reso conto di essermi intromesso in una conversazione tra la mia amica e un’altra persona -si è giustificato G.C-. Nelle nostre conversazioni eravamo soliti usare un tono molto colloquiale e disinibito, sapevo quindi che lei non si sarebbe offesa”. Quando mi sono visto recapitare la notifica della violazione da parte di Facebook ero fuori di me, ho pensato che l’intervento della signora ligure fosse inopportuno perché si trattava solo di una foto umoristica”.

Il 22 giugno è attesa la sentenza