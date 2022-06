Cave.a: nell'ambito del progetto a Barge domani si consegna la Costituzione ai diciottenni

Cave.a è progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» Il progetto Cave.a vede la Città di Barge come capofila di un partenariato che comprende Accademia di Musica di Pinerolo, Fondazione Tones on the Stones, Associazione Quasi Quadro, Ente Scuola Edile, Università degli Studi di Torino - Dipartimento Interateneo di scienze e politiche del territorio.

Cave.a 2 giugno 2022 | ore 17:30 | Ex Officina Ferroviaria - piazza Stazione

Sono 4 gli appuntamenti gratuiti con la musica dal vivo che l’Accademia di Musica di Pinerolo propone nel territorio di Barge e del Monte Bracco tra giugno e settembre nell’ambito del progetto Cave.a, nato per recuperare, restaurare e restituire la memoria storica e culturale di un luogo caratteristico come le cave del Montebracco assieme ai suoi protagonisti.

Il primo degli appuntamenti è previsto per giovedì 2 giugno alle 17:30 all’Ex Officina Ferroviaria di Barge con Green Minds, un viaggio intorno alla terra tentando di schivare le fake news, spettacolo proposto in una versione studiata appositamente per Barge e i suoi giovani che vede protagonista l’attrice Sara D’Amario, nota al grande pubblico per gli sceneggiati televisivi, e a quello teatrale per aver collaborato con Luca Ronconi, Krzysztof Zanussi, Nanni Garella e Luca Zingaretti. Protagonista dell’one woman show firmato da François-Xavier Frantz, è accompagnata dal vivo da Federico Marchesano, primo contrabbasso dell’Orchestra Filarmonica di Torino, con esperienze professionali in orchestre di grande prestigio come quelle dell’Accademia di S.Cecilia, dell’OSN RAI e del Teatro Regio di Torino. Lo spettacolo, dedicato al cambiamento climatico, è organizzato in occasione delle celebrazioni del 76° anniversario della Festa della Repubblica che prevedono alle ore 15:00 la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, a sottolineare come la recente integrazione della tutela dell’ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi nell’Articolo 9 sia frutto di un interesse comune, che sa guardare alle nuove generazioni.

“Attraverso lo spettacolo proponiamo di andare avanti, insieme, a livelli diversi, verso un futuro sostenibile, basato in parte sui Green Jobs e sull’osservazione dell’ambiente mentale in cui viviamo” raccontano gli artisti. “È necessario riflettere con lucidità e con umorismo per affrontare argomenti che toccano tutte le generazioni ma soprattutto gli adolescenti che sono il futuro, argomenti e realtà ogni giorno più invadenti, che vanno dalle fake news all’intelligenza artificiale. Lo spettacolo sarà uno strumento per aprire un dialogo trasversale tra generazioni, una visione comune per genitori e figli, una possibilità di riflettere ed agire insieme su questo nuovo mondo green che dobbiamo costruire partendo dai parchi, i fiumi e i giardini della nostra città”.

Gli appuntamenti a ingresso gratuito curati dall’Accademia di Musica per Cave.a proseguono il 15 luglio alla Trappa un coinvolgente concerto del fisarmonicista e bandoneonista di inestimabile talento Massimo Pitzianti con il suo Quartetto, in collaborazione con la stagione di Jazz Visions 2022; il 17 settembre i fiati dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI alle Officine della Stazione di Barge e il 26 settembre al Cineteatro di Barge il pianista Xingdong Yang con la musicista di guzheng (strumento tradizionale cinese) Yuan Deng.

Lo spettacolo è parte del programma di eventi di Cave.a, progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. Il progetto Cave.a vede la Città di Barge come capofila di un partenariato che comprende Accademia di Musica di Pinerolo, Fondazione Tones on the Stones, Associazione Quasi Quadro, Ente Scuola Edile, Università degli Studi di Torino - Dipartimento Interateneo di scienze e politiche del territorio.

L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.



GREEN MINDS

Un viaggio intorno alla terra tentando di schivare le fake news

One woman show di François-Xavier Frantz

Sara D’Amario attrice

Federico Marchesano contrabbasso

INGRESSO LIBERO

Rideremo. Ci spaventeremo. Ci riconcilieremo con noi stessi per essere più forti e pronti ad agire, usando teorie e tecnologie nate nel passato, fiorite nel presente, concrete come un futuro leggero e, si spera, sostenibile. Questo è Green Minds, un one woman show firmato da François-Xavier Frantz e proposto in una versione studiata appositamente per Barge e i suoi giovani che vede protagonista un ologramma creato da un’intelligenza artificiale in missione nello spazio. L’attrice Sara D’Amario e le musiche dal vivo del contrabbassista Federico Marchesano ci invitano a valorizzare ciò che esiste ed è vicino a noi, per poi offrire una visione delle iniziative, delle invenzioni, dei Green Jobs, delle ricerche sorprendenti e straordinarie che la scienza e alcune start-up propongono per aiutare il pianeta e i suoi abitanti. Di fronte a un cambiamento climatico diventato ovvio, Greenminds invita a un cambiamento mentale.

Lo spettacolo è organizzato in occasione delle celebrazioni del 76° anniversario della Festa della Repubblica che prevedono alle ore 15:00 la consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, a sottolineare come la recente integrazione della tutela dell’ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi nell’Articolo 9 sia frutto di un interesse comune, che sa guardare alle nuove generazione.

TRAMA DELLO SPETTACOLO

Un ologramma creato da un’intelligenza artificiale è in missione nello spazio: da anni cerca l’acqua su altri pianeti. Da questo viaggio, si mette in comunicazione con noi e ci conduce in un percorso dalle tappe inaspettate per la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente… e della nostra mente! Non slogan o belle idee, ci darà informazioni trovate in tutto il mondo, creando collegamenti sorprendenti tra cultura, scienza, economia, cittadinanza e salvaguardia dell’ambiente. Ci metterà in guardia sulle fake news, invitandoci a verificare le nostre fonti di informazione per non inquinare… il nostro cervello!

SARA D’AMARIO

Sara D’Amario nel 1993 si è diplomata presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, fondata e diretta da Luca Ronconi. Si è perfezionata a New York con Susan Batson e Elizabeth Kemp. Ha conseguito la laurea in Lettere Moderne, specializzandosi in drammaturgia presso l'Università degli Studi di Torino. In teatro è stata diretta, tra gli altri, da Luca Ronconi, Krzysztof Zanussi, Nanni Garella e Luca Zingaretti.

È in tournée con alcuni One Woman Show (Sfumature di donne in scienza, Storie di donne, di fuoco e di luce, Greenminds, Un quartetto per la resistenza, Negli occhi di mia madre) tutti per la regia di François- Xavier Frantz.

Per il cinema ha recitato in diversi film, tra cui Il ricco, il povero e il maggiordomo, La banda dei Babbi Natale, Il cosmo sul comò (con Aldo Giovanni e Giacomo), Caos calmo (con Nanni Moretti), Solo un padre (Luca Lucini), Colpo d’occhio (di Sergio Rubini), Assassini dei giorni di festa (di Damiano Damiani), La ragazza del lago (con Toni Servillo), Casomai (di Alessandro D'Alatri), Come diventare grandi nonostante i genitori (di Luca Lucini)

In televisione ha partecipato a molti sceneggiati, tra cui Le stagioni del cuore, Il commissario Nardone (nel ruolo di Rina Fort), Le tre rose di Eva (nel ruolo di Angela Corti), Non smettere di sognare, Distretto di polizia 8, Io ci sono (la storia vera di Lucia Annibali), L'onore e il rispetto, Sacrificio d’amore, I Topi, oltre alle soap opera Vivere e Centovetrine e la fiction Fratelli Caputo di cui è la protagonista femminile accanto a Nino Frassica e Cesare Bocci.

È autrice di quattro romanzi: Nitro (Baldini Castoldi Dalai editore, 2009); Un cuore XXL (Fanucci Editore, 2013) vincitore del Premio Sirmione per la Letteratura per Ragazzi; Kikka (Fanucci Editore, 2014); Magnetic(Leggereditore, 2018) semifinalista Premio Bancarellino 2019

Federico Marchesano

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e perfezionatosi con il virtuoso Franco Petracchi, ha successivamente studiato improvvisazione e composizione con Stefano Battaglia e Louis Sclavis. Capace di muoversi con facilità in contesti molto diversi (musica jazz, classica, sperimentale, pop e rock) è molto attivo sia in campo discografico che live.

Ha svolto l’attività professionale in molte orchestre tra cui: European Union Youth Orchestra, Orchestra dell’ Accademia di S.Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra da Camera di S. Accardo, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra del Teatro Regio di Torino.

Ha suonato sotto la direzione di: Colin Davis, Myung Whun Chung, Bernard Haitink, Eliahu Inbal, Lorin Mazel, Gianandrea Noseda, Geffrey Tate, John Axelrod, Juraj Valcuha, Mikhail, Pletnev.

é leader del quartetto jazz Atalante con Louis Sclavis ai clarinetti, Mattia Barbieri alla batteria ed Enrico Degani alla chitarra classica; è primo contrabbasso dell’Orchestra Filarmonica di Torino; è docente di contrabbasso presso il Liceo Musicale Cavour di Torino.

Ha inoltre suonato con Fabrizio Bosso, Stefano Battaglia, Butch Morris, Stefano Bollani, Gianluigi Trovesi, Francesco Bearzatti, Zeno de Rossi, 3quietmen, Prank, Emanuele Cisi, Christina Pluar e L’arpeggiata, Nicola Campogrande, Giorgio Li Calzi, Il Quartetto di Torino, Elio (e le storie tese), Amanda Sandrelli, Maddalena Crippa.

François-Xavier Frantz

Francese, vive in Italia da diversi anni. Si è diplomato nel 1983 alla Scuola per Attori Le Cours Simon di Parigi e nel 1988 si è diplomato con lode in Arti Plastiche all’Accademia di Belle Arti di Metz (Francia). Nel 1993 ha partecipato a un seminario intensivo di regia condotto da Luca Ronconi, presso il Teatro Stabile di Torino.

Tra il 1983 e il 2004 ha lavorato come attore, regista teatrale, drammaturgo con alcuni grandi maestri, tra cui Anatoli Vassiliev (Russia), Jerzy Grotowski (Pontedera), Michelle Kokosowski – Académie Expérimentale des Théâtres (Francia). Ha collaborato con Daisy Amias alla prima creazione mondiale di Phaedra (Seneca), Andromaca (Jean Racine ) in lingua coreana a Seoul -Corea del Sud, e sull’adattamento di Nadja di André Breton; in seguito ha collaborato con Isabelle Janier sulla messinscena di diversi testi di Marivaux.

Tra le sue regie teatrali spiccano varie opere di Pasolini, Fassbinder, Georges Ribemont-Dessaignes, Tennessee Williams, Werner Schwab, Jean Genet, Edouard Dujardin. Ha realizzato alcuni cortometraggi di fiction in lingua francese e italiana. Tra il 2004 e il 2011 ha lavorato come produttore di lungometraggi per il cinema a livello internazionale presso Love Streams agnès b. Productions, Parigi.

Dal 2011 lavora come attore, autore, regista e script doctor indipendente anche in Italia. È autore, insieme a Sara D’Amario, e regista dei suoi spettacoli attualmente in tournée.