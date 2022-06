Cresta nord-est Rocca di San Bernolfo e Serriera dell'Autaret le salite dei nuovi alpinisti del corso CAI di Cuneo [FOTO]

Con i loro saliscendi spettacolari, intagli, gendarmi e placche, sono state la Cresta nord-est di Rocca di San Bernolfo e la Serriera dell'Autaret in Valle Stura la vie scelte ieri (giovedì 2 giugno) dal direttore del corso di alpinismo CAI di Cuneo Flavio Galvagno per l’uscita di progressione in conserva.

Una tecnica alpinistica dove il componente più esperto della cordata procede da primo in salita e nei traversi e da ultimo in discesa con il principio di arrestare la scivolata prima ancora che inizi.

L’arrampicata divertente in conserva ha interessato un totale di diciotto persone, tra sette istruttori, nove allievi e due aspiranti istruttori. Dieci di questi hanno attraversato la cresta nord-est di Rocca di S. Bernolfo con l’obiettivo la croce di vetta, altri otto la cresta della Serriera dell'Autaret fino alla targa in memoria di Corrado Casinovi, istruttore alpinismo della scuola Cai di Cuneo scomparso nel 2005.

Una salita per entrambi i gruppi di poco più di tre ore con partenza dal parcheggio di San Bernolfo (circa 1000 m dislivello) e un chilometrino di cresta (grado PD+). Discesa dal sentiero e salita alla Guglia di San Bernolfo per il gruppo verso la Rocca e discesa dal sentiero del Vallone della Guercia per il gruppo verso l’Autaret. Ritorno alle auto e tappa conviviale in allegria davanti ad una buona birra.