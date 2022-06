Un pomeriggio di giochi e visite guidate al Museo del Giocattolo di Bra

Vieni a giocare in museo! Giovedì 9 giugno al Museo del Giocattolo ci sarà uno speciale pomeriggio dedicato ai più piccoli: dalle 15 alle 18 giochi in cortile e visita guidata, alla scoperta della collezione di balocchi della struttura di via Guala.

Pr informazioni è possibile contattare il museo al numero 0172.413049 o alla mail: biblioteca@comune.bra.it. Ingresso a 5 euro, comprensivo di visita guidata e attività ludica.