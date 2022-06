Domani, nell’alto centro storico di Saluzzo c ‘è "Svuota la cantina"

Domani domenica 5 giugno, appuntamento con il suggestivo mercatino di ciò che riempie le cantine, ma anche i solai e i garage o i cassetti. L’alto centro storico di Saluzzo, in salita al castello e piazza San Giovanni, torna ad animarsi, dopo due anni, con "Svuota la cantina", mercAntico in cui, piccoli e grandi mettono in vendita pezzi pregiati, oggetti, abbigliamento e ricordi.

L’ invito degli organizzatori, la Fondazione Bertoni, è di condividere una giornata, vivere la città alta come se fosse un antico mercato dove passeggiare e incontrare persone, liberarsi di tutto ciò che è vecchio e inutilizzato e che si accumula nelle nostre case.

Grandi e piccoli diventano venditori per un giorno e i visitatori possono trovare qualcosa di usato e utile a prezzi piccoli.

Per un caffè, un aperitivo o una merenda golosa e di territorio è aperto Tastè Bistrot.

Per info: www.fondazionebertoni.it