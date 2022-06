"Laboratoriando s'include": un progetto speciale all'Arimondi-Eula di Racconigi

All’Arimondi-Eula di Racconigi si è svolto il Progetto "Laboratoriando s'include". Allievi dei corsi geometri, meccanici e liceali hanno realizzato dei lavori in collegamento ad argomenti trattati nelle lezioni curricolari: dalla storia alla scienza per arrivare alla tecnologia applicata. In particolare si sono affrontate tematiche sulla guerra in Ucraina, sulla memoria delle stragi di Capaci e via d’Amelio, sul vulcanismo e sulla conoscenza di strumenti quali il sismografo, l’elettroscopio, il drone, il tornio, l’auto elettrica e la stampante 3D.

Le diverse esperienze laboratoriali frutto di lavori di gruppo hanno portato alla realizzazione dell'“Uovo di Pasqua in movimento” che, attraverso un meccanismo di apertura, è in grado di offrire un ovetto di cioccolato; la “Villetta a due piani”, interamente di cartone e arredata con materiale di riciclo (tappi di bottiglia in plastica, ritagli di cartone , stoffa, pezzi di pastelli a cera, ...) e la “Gioconda 2022”, una rivisitazione in chiave sostenibile dell’opera cinquecentesca, realizzata con legnetti, pietre naturali, stoffe.

Nel lavoro di gruppo, sostenuti da compagni/amici ogni alunno ha potuto acquisire una maggior sicurezza ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.

La motivazione e serietà degli allievi, e l’impegno nelle attività laboratoriali, sono state premiate con la realizzazione di una mostra allestita all’interno dell’Istituto di Racconigi, inaugurata alla presenza del Dirigente prof. Luca Martini: si sono potuti apprezzare i risultati conseguiti, frutto di una didattica orientata all’inclusione che ha avuto come punto di forza l’apprendimento cooperativo e l’apprendimento per scoperta.

Il gruppo “Laboratoriando” ringrazia gli insegnanti (soprattutto di sostegno!), le assistenti alle autonomie, il personale ATA un nome tra tutti – Salvo – e il Dirigente Scolastico che hanno reso possibile l’allestimento della mostra, ma soprattutto le attività di laboratorio.