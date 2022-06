Una provincia per giovani? La Granda si piazza al 35° posto. A "salvarci" la bassa disoccupazione

La Granda è una provincia per giovani? Stando alla classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, che valuta la qualità di vita per la fascia 18-35 anni, verrebbe da dire NI.

Non siamo nella zona alta della classifica, ma nemmeno messi così male. Un dignitoso 35esimo posto su un totale di 107 province. Piacenza, Ferrara e Ravenna svettano in classifica.

Poi tante città che, probabilmente, non ci si aspetterebbe. Cuneo è al 35° posto, più su di tante città molto blasonate e sulla carta decisamente più vivaci.

Ma stando a quali parametri? Abbiamo tante aree sportive, che piazzano Cuneo al 15° posto. E abbiamo una bassissima disoccupazione giovanile, che ci vede nella top ten italiana.

Per altri parametri, come la presenza di discoteche e locali, o di aziende che fanno e-commerce, la Granda crolla al fondo della classifica. Male anche la percentuale di laureati, che ci vedono sempre molto in basso. Pochi matrimoni e molto alta l'età media al parto. Voci, anche queste, che penalizzano la Granda nella classifica finale.

Qui è possibile vedere tutte le classifiche, voce per voce