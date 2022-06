Il concerto del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro emoziona Garessio

Grande successo di pubblico per il concerto del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro, che si è svolto al Parco Fonti San Bernardo di Garessio lo scorso sabato 4 giugno.

Nella prima parte del concerto si sono avvicendati alla direzione i Maestri Michelgiorgio Lione, Gianni Vinai e Isaac Carrara, oltre a Mattia Brignacca, mentre nella seconda parte la direzione è passata nelle mani del maestro e compositore Diego De Pasqual.

È stato eseguito un repertorio di grande qualità, tra cui spiccavano numerosi brani composti appositamente per banda.

"Si è trattato del coronamento di un percorso di apprendimento e di studio che ha impegnato i nostri musici per numerosi mesi, e per questo a loro va il mio primo ringraziamento."- spiega il presidente Isaac Carrara - "Senza la loro costanza e voglia di mettersi in gioco non avremmo potuto realizzare questo stupendo concerto. Si è sicuramente trattato di un'occasione in cui la nostra banda ha avuto modo di dimostrare la propria professionalità e capacità di continuare a crescere e migliorare."