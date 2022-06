International Networking Week® 2022

L’International Networking Week® è un’iniziativa promossa da BNI®.

È un’opportunità di networking per creare nuove connessioni tra professionisti e imprenditori del territorio, offrendo loro sessioni guidate adatte anche a chi non ha nessuna esperienza di Networking.

L’obiettivo è celebrare il ruolo chiave che il networking gioca nello sviluppo e nel successo di aziende e studi professionali con una strategia di marketing referenziale, promuovendo lo slogan “Better Together” nel Salone del Networking di BNI®.

Un nuovo modo di fare Networking, come dice Ivan Misner, fondatore e Chief Visionary Officer di BNI®, dove il networking è più una questione di coltivazione, piuttosto che di caccia. L’obiettivo è ispirarsi a creare nuove relazioni con centinaia di persone in presenza, che potranno rivelarsi estremamente significative per la crescita sostenibile del business della comunità territoriale.

Gli eventi in programma si sono già svolti ad Alessandria il 23 maggio, a Loano il 25 maggio ed a Asti il 27 maggio, a Cuneo è in programma il 10 giugno presso il Lago Dei Salici di Caramagna Piemonte dalle 8 alle 12,30.

Per Info: Claudia Piolatto piolatto@bni-italia.it